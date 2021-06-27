Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan, Büyükelçilik konutunda öğle yemeği düzenledi.

Yemekte ülkedeki Müslüman toplumunun önde gelen kadın liderleri ağırlandı.

[Fotoğraf: AA]

30 kadın lider katıldı

İnci Mercan’ın yanı sıra 30 misafirin katıldığı yemekte, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Yönetim Kurulu Başkanı Roulla Allouch ile Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) Direktörü Dalia Mogahed konuşma yaptı.

Ayrıca Diyanet Amerika Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ABD’deki çalışmalarını anlatan bilgiler paylaşıldı.