Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Müslüman kadın liderler ağırlandı
[Fotoğraf: AA]
ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen kadın liderleri, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği’ndeki davete katıldı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan, Büyükelçilik konutunda öğle yemeği düzenledi.
Yemekte ülkedeki Müslüman toplumunun önde gelen kadın liderleri ağırlandı.
[Fotoğraf: AA]
30 kadın lider katıldı
İnci Mercan’ın yanı sıra 30 misafirin katıldığı yemekte, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Yönetim Kurulu Başkanı Roulla Allouch ile Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) Direktörü Dalia Mogahed konuşma yaptı.
Ayrıca Diyanet Amerika Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ABD’deki çalışmalarını anlatan bilgiler paylaşıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 00:34
- 00:14
- 00:36
- 00:26
- 23:41
Sıradaki Haber
Bakanlar Ersoy ve Varank, Gastronomi Merkezi'nin açılışına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz