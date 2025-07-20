Cevdet Yılmaz: Türkiye, her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51 yıl önceki Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkünün varlık ve güvenliğini teminat altına aldığını söyledi.

Ada'da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de huzur ve güven ortamının oluştuğuna dikkati çeken Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü kutlu olsun!

Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’yla, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve güvenliğini teminat altına almıştır. Bu suretle, Ada’da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen huzur ve güven ortamı oluşmuştur.

"KKTC'ye desteğimiz kesintisiz sürecek"

Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada’nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz devam edecek; iktisadi ve mali işbirliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz sürecektir.

Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü’nün geleceğini güvence altına alan şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu’yu, Kıbrıs Türkü’ne önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, harekât kararını alan ve uygulayan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan’ı bu vesileyle rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.

1974 yılında millî davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz."