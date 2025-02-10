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TRT Haber 10.02.2025 13:28

Cevdet Yılmaz: Kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi, uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız" dedi.

Cevdet Yılmaz: Kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde 7 yükseldiğine ve aynı dönemde işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kadınların istihdamı artarken, işsizlik oranı da geçen aya göre 0,3 puan azalmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca şunları kaydetti;

Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir. İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat perspektifimizi güçlendirmektedir.

Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir.

Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız. 

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Cevdet Yılmaz İşsizlik İstihdam Sanayi Üretimi
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