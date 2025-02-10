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Gündem
TRT Haber 10.02.2025 13:40

Uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı” yayın hayatına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli ve multidisipliner bir akademik yayın olan “Ulaştırma ve Altyapı” dergisinin ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.

Uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı” yayın hayatına başladı

Dergiye çevrimiçi erişim sağlanabildiğini de belirten Bakan Uraloğlu, “Dergimiz, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, derginin sektörel gelişimi destekleyeceğini ve bilim dünyası için de önemli bir kaynak olacağını belirterek şunları söyledi:

“Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor.”

İlk sayıda kalkınma yolu ele alındı

Derginin ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, makalelerde Kalkınma Yolu’nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin ele alındığını belirtti.

“İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu projesi tüm yönleriyle ele alındı. Yazarlarımız, Kalkınma Yolu’nun küresel ticarete etkisini değerlendirirken, sektördeki güncel konulara da eğiliyor. Böylece, ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulması hedefleniyor” dedi.

Uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı” yayın hayatına başladı

“İkinci sayıda ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik işlenecek”

Bakan Uraloğlu, derginin ikinci sayısı için makale çağrısının yapıldığına da işaret ederek, “Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısında ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu işlenecek. Sayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yenilikçi araştırmalar, uygulamalı projeler ve teorik katkılara odaklanacak. Dergiye makale gönderebilmek için ise son tarih 20 Nisan 2025’tir” ifadelerini kullandı.

Derginin akademik dünyada kalıcı bir kaynak olmasını hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, bilimsel bilginin paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Hayat, sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu süreçte bilimsel bilginin ve akademik çalışmaların rolü büyüktür. ‘Ulaştırma ve Altyapı’ dergimizin, değerli bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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