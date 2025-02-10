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Gündem
AA 10.02.2025 12:56

Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora beratına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı.

Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü işbirliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

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