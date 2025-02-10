Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.02.2025 11:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suları İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin atık suyunu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uyguladığını bildirdi.

Rögar taştı, kötü koku yayıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisi’den sızan atık suyun taşkına neden olduğunun tespit edildi. Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi’ne deşarj ettiği belirlendi. 

Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 671 bin 844 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Çiğli’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi’ni besleyen Harmandalı Deresi’ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi. 

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
".tr" alan adı sayısı 1,3 milyona yaklaştı
12:56
Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz
12:52
Savunma bakanının yapay zeka ile üretilen sesiyle dolandırıcılık girişimi
12:48
ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin euroluk sözleşme
12:45
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump, Kanada'yı işgal etmeyi planlamıyor
12:43
İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasını istedi
Erzincan'ın emektar terzisi 12 metrekarelik dükkanında yıllardır gömlek dikiyor
Erzincan'ın emektar terzisi 12 metrekarelik dükkanında yıllardır gömlek dikiyor
FOTO FOKUS
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ