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Gündem
TRT Haber 10.02.2025 09:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Asya-Pasifik ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da.

Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Erdoğan'a fahri doktora beratı verildi

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Cumhurbaşkanı için yarın, Malezya Başbakanlık ofisinde resmi karşılama töreni düzenlenecek. Erdoğan burada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek. Heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. 

Erdoğan, daha sonra Türkiye-Malezya İş Forumuna da katılacak. 

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