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TRT Haber 10.02.2025 08:28

22 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" operasyonları: 24 tutuklama

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden “Kıskaç-38” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

22 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" operasyonları: 24 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "Kıskaç-38" operasyonları düzenlendi.

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ Terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

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