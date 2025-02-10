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Gündem
AA 10.02.2025 08:16

2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Azerbaycan ve Gabon ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Ankara ile Bakü arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma ile özellikle düzensiz göçle mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi vurgulanarak göç alanında işbirliği yapılacak.

Gabon ile yapılan anlaşmada da 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke dostane ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususunda anlaştı.

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