Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunda ilk durak olan Malezya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Kuala Lumpur'da resmi temasları kapsamında ilk olarak Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahri doktoranın takdiminden sonra konuşma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

"Malezya ile ilişkilerimizi kapsamlı stratejik düzeye çıkardık"

"Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya’nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buraya geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık geride kaldı.

"Türkiye, 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sunuyor"

Bugün Türkiye dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sunuyor. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar sayesinde hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.

Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle üniversitede Türkçe dersleri veriliyor. Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyor ve iftihar ediyoruz.