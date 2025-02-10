Bakan Yerlikaya: Terörü ülkemizden tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a giden Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya, daha sonra Seslice 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

"Terörü ülkemizden tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız"

Yerlikaya, burada TRT Haber'e yaptığı açıklamada, 40 yılı aşkın zamandır, terörle mücadele edildiğini, terörsüz Türkiye hedefi noktasında terörün son çırpınışları olduğunu belirterek, "Hem ülke içerisinde İçişleri Bakanlığı olarak, ülke dışında Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatlarıyla ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla birlikte terörü ülkemizden tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta, aziz milletimize ve dünyaya haykırıyor. Biz, Türkiye Yüzyılında bu hedefi huzurun yüzyılı olmak noktasında tanımlıyoruz, açıklıyoruz. Hedefimiz, inancımız bu. Evet, huzurun yüzyılı olacaksa, bir kere terörün artık esamesinin okunmaması lazım. Şükürler olsun ki biz, her gün, son teröristi etkisiz hale getirecek şekilde gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kırsalda ve şehirlerde toplam 49 bin 902 operasyonla 842 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz, durmadan, duraklamadan. Çünkü çok çektik. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun diyoruz. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat, afiyet versin diyoruz. Ve istediğimiz şu ki; Türkiye'nin refahını arttırmak, bunu sağlayabilmek için de her şeyden önce Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini hep güçlü kılmak, İçişleri Bakanlığı olarak biz, şehirlerimizde, kırsalımızda, tüm il, ilçemizde, köylerimize, mezralarımızda bunu yapmak için varız. Bunun için mücadele ediyoruz.

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti;

Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ben, bu güzel şehirde, Şırnak'ta 2007-2010 arasında valilik yaptım. O günden bu yana o kadar çok şeyler değişti ki, bu Gabar'da, burada yaylalarda, buradaki köylerde, bu köyler kapalıydı. Buradaki olan yaylalarda kuzular, koyunlar, sürüler, oradaki yaylalarda otlarıyla buluşamıyordu. Çobanlar rahat rahat gezemiyordu. Ama şu anda bütün Şırnak'ın ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bütün köylerimiz, her biri açık köyler, ışıklar yanıyor onların tabirleriyle. Yaylalarımız, yaylalarımıza bereket geldi, çağladı, coştu. Daha da artacağına inanıyoruz. Artık festivallerle anılıyor buradaki dağlar, buradaki yaylalar, turizm, iç turizm, dış turizm, gelen giden artıyor.

"Gabar'da artık ne zenginlik varsa bu ülke için fışkırıyor"

Gabar'da, az önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kuyularını, orada genel müdürümüz ve yetkililerden bilgi de aldık. Artık, bu toprağın altında, bu dağların altında ne zenginlik varsa o bu ülke için fışkırıyor. Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu. Günlük 76 bin varile geldiğini bugün ifade etti kıymetli genel müdürümüz ve Cumhurbaşkanımıza verdikleri sözü, aziz milletimize verdikleri sözü, o günlük 100 bin varil rakamına da ulaşacaklarına öyle bir inanışları var ki, gözlerindeki o ışığı görseniz, yüreklerindeki o heyecanı biz hissettik. Havanın soğuğunu hiç hissetmiyoruz. Allah, bu coşkularını, bu heyecanlarını daim kılsın diyoruz.

Bu huzurla ilgili ortamı sağlayan kahraman jandarmamıza, silah arkadaşları Mehmetçimize, polisimize de her daim minnettarız. Burada gerçekten gece gündüz demeden iklim, kış, yaz demeden, hangi ortam olursa olsun, vatan aşkı, millet aşkı, devlet aşkı, birlik, beraberlik aşkı ve Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in kardeş olduğuna olan inanç, onların en büyük cesaretlerinin çağladığı, güçlendiği yer. Dolayısıyla Allah ayaklarına taş değdirmesin diyoruz. Huzur varsa, güven varsa, bereket var. Yerin altında, toprağın altında, Gabar'ın altında petrol varsa, o da bizimle beraber çağlayacak ve kardeşliğimizi çok daha zengin bir ortama kavuşturacaktır diye ifade etmek istiyorum.