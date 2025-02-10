Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.02.2025 11:50

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek"

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sosyal Medya
Sıradaki Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
".tr" alan adı sayısı 1,3 milyona yaklaştı
12:56
Emine Erdoğan: Malezya ile kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz
12:52
Savunma bakanının yapay zeka ile üretilen sesiyle dolandırıcılık girişimi
12:48
ASELSAN'dan 75 milyon 50 bin euroluk sözleşme
12:45
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump, Kanada'yı işgal etmeyi planlamıyor
12:43
İsrail'in soykırım destekçisi bakanı Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasını istedi
Erzincan'ın emektar terzisi 12 metrekarelik dükkanında yıllardır gömlek dikiyor
Erzincan'ın emektar terzisi 12 metrekarelik dükkanında yıllardır gömlek dikiyor
FOTO FOKUS
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ