Cevdet Yılmaz: İsrail'in katliamlarına sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıyı lanetledi.

"İsrail ordusunun, Gazze’de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum."

"Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak"

Yılmaz mesajında katil Netanyahu hükümetine de işaret etti:

"Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor.

Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek. İnsanlığın kollektif hafızasında yer eden bu azgınlıklar zalimlerin peşini hiç bir zaman bırakmayacak. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak."

Cevdet Yılmaz, "Mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz" diyerek, bağımsız Filistin devleti için çabaların aralıksız devam edeceğinin altını çizdi:

"Toprakları işgal altında olan, savaş makinalarına karşı tüm insanlık adına şanlı bir direniş sergileyen mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecektir.

Tüm ülkeleri ve kurumları yaşanan işgali ve zulmü durdurmak için tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, çok geç kalmış olsa da görevlerini yapmaya davet ediyoruz."