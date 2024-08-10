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Dünya
AA 10.08.2024 06:05

Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

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