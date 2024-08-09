Soykırımcı İsrail’in eli kanlı bakanından Lübnan halkına küstah tehdit

Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı’na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.

Han Yunus'ta yeniden zorunlu göç dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Binlerce zorla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail ordusu, dün, pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye emirleri göndermişti.

Yerinden edilmiş kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin, ellerine alabildikleri birkaç parça eşyayla enkaza dönmüş binaların arasından yürüyerek zorla göç ettiği "insanlık felaketi" manzaraları sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 döneminde bölgedeki en büyük ikinci yerleşim alanı Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı. İsrail ordusu nisan ayında Han Yunus'tan çekildiğinde, geride büyük yıkım bırakmış, Filistin Sivil Savunma Ekipleri, yüzlerce Filistinlinin cesedine ulaşmıştı. Yaklaşık 8 bin kişinin ise Han Yunus'ta enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bahçesindeyse 300'den fazla cesedin gömüldüğü toplu mezara ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus'a kara saldırısı başlatmış yaklaşık bir hafta sonra bölgede daha fazla can kaybı ve yıkım bırakarak çekilmişti.