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Dünya
AA 09.08.2024 22:13

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hareketin siyasi büro başkanlığına seçilen Yahya Sinvar'a bağlılığını duyurdu.

Kassam Tugayları Yahya Sinvar'a bağlılığını açıkladı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Haniye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

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