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Dünya
AA 09.08.2024 23:48

İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.

Eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 sivilin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail 39 bin 699 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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