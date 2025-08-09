Cevdet Yılmaz: Hakkaniyetli bir barıştan herkes kazançlı çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Beyaz Saray’da barışa yönelik olarak ortak deklarasyona imza atmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yılmaz, gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını dilediklerini ifade etti.

Barışın sağlanmasının sadece iki ülke için değil, Kafkaslar’ın genelinde huzur ve refah anlamına geldiğini kaydeden Yılmaz, "Kalıcı barış, ülkemizin Kafkaslar’la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacaktır. Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacaktır. Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir." dedi.

"Kafkaslar’da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz"

Yılmaz, Ermenistan Başakanı Paşinyan'ın, çeşitli kesimlerin muhalefetini göğüsleyerek ülkesi için barışı savunduğu için takdiri hak ettiğini belirterek şunları kaydetti;

Bugünlere gelinmesinde gösterdiği liderlik için Sayın Aliyev’e, kritik dönemlerde kardeş Azerbaycan’a verdiği stratejik destek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edogan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkaniyetli bir barıştan herkes kazançlı çıkacaktır. İyi komşuluk ve sınırlara karşılıklı saygı duyulan bir ortam, herkesin lehine olacaktır. Türkiye olarak Kafkaslar’da barış, istikrar ve refahı desteklemeye devam edeceğiz.