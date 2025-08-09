Açık 24.2ºC Ankara
TRT Haber 09.08.2025 07:30

Bakan Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 olmak üzere toplam 11 firarinin Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Aranan 11 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini sürmeye devam ettiklerini belirtti.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliği neticesinde 11 firarinin daha yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 427 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şahıslardan; elebaşılığını A.T.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi C.Ç. "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından, "Daltonlar" suç örgütü üyesi M.E.Ö. "kasten öldürme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, E.Y.B. "silahla yağma, cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ve Ü.A. "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Gürcistan'da yakalandı. Ayrıca "kasten öldürme" suçundan aranan S.K. Karadağ’da, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan M.G. ise İsveç’te yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyonlar kapsamında ulusal seviyede aranan firarilerden; "Banlılar" organize suç örgütü üyesi M.B. "tasarlayarak öldürme" suçundan, K.C.H. ve E.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, G.Ş. ise "kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, alkollü araç kullanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından Gürcistan’da yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Y.'nin ise Japonya’da yakalanarak ülkeye iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstihbarat ve KOM Başkanlıklarını tebrik etti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
