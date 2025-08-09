Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.08.2025 00:27

Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attıklarını belirterek, "1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık" dedi.

Bakan Tunç: Yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Adalet Baknı Tunç, sosyal medya hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan müstemir yetki kararnamesine ilişkin yaptığı paylaşımda, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

HSK'nin daha önce yayımladığı 2025 yılı yaz kararnamesinin ardından, hakimlerin yetkilerinin belirlenmesine ve yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin yetki kararnamesini de yayımladıklarını belirten Bakan Tunç, "2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1'inci ve 2'nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık" bilgilerine yer verdi.

"Tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk"

Yılmaz Tunç, Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil'de yeni ağır ceza mahkemeleri kurarak faaliyete geçirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aile yapısını korumaya yönelik, uzmanlık gerektiren davaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla yargısal adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 9 ilimizde daha aile mahkemeleri kurduk. Böylece tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk. Toplam 87 yeni mahkeme faaliyete geçirerek yargı teşkilatımızı daha da güçlendirdik. Kadastro davalarına özel olarak ise İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemelerini 3 hakimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesini ise 2 hakimli olarak yeniden yapılandırdık. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı HSK Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Dışişleri: Güney Kafkasya'da tarihi bir fırsat yakalanmıştır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek
01:27
Hafta sonu hava nasıl olacak?
01:04
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak
01:05
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı
00:59
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
00:47
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ