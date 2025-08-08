Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.08.2025 23:57

Dışişleri: Güney Kafkasya'da tarihi bir fırsat yakalanmıştır

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri: Güney Kafkasya'da tarihi bir fırsat yakalanmıştır

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı

Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adımın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD yönetiminin sürece sağladığı katkıların takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığına işaret edilerek, "Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz" denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ETİKETLER
ABD Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek
01:27
Hafta sonu hava nasıl olacak?
01:04
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak
01:05
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı
00:59
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında
00:47
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ