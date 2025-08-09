Açık 23.6ºC Ankara
Gündem
AA 09.08.2025 01:00

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu Yalova'da şehit ailesine teslim etti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit ailesine ulaştırdı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit annesi Gülümser Ayan, şehit eşi Nazan Ayan ve çocuklarıyla bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileyerek, şehit ailesiyle sohbet etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Göktaş daha sonra şehit annesine, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla şehit yakınları, gazi ve yakınlarına gönderdiği "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu teslim etti.

Ziyaretinde Göktaş'a, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek eşlik etti.

Mahinur Özdemir Göktaş Recep Tayyip Erdoğan Şehit Terörsüz Türkiye
