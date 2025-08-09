Bakan Fidan: İsrail'in Gazze işgal planını reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğini Mısır'da sürdürüyor.

Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Basına kapalı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Gazze konusu ele alındı.

Bakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında daha sonra El Alameyn’de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakanlar önce baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, görüşmelerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda şöyle konuştu:

"Bölgemiz çok kritik bir dönemden geçerken Mısır'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette gösterdiği sıcak ev sahipliği neticesinde kıymetli meslektaşıma teşekkür ediyorum. Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için işbirliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak."

"İsrail ateşkes çabalarını sabote ediyor"

İsrail'in Gazze işgal planını reddediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız. Bu adım karşısında İslam dünyası olarak tam bir dayanışma içinde hareket etmeli ve uluslararası toplumu harekete geçirmeliyiz. Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdik. İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız. Filistin, Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasıbnı hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların karşısında durmaya devam edeceğiz. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması hayati önem taşımaktadır. Gazze'deki kardeşlerimiz bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik. Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için birlikte hareket ettiğimz Mısır'a yakın iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...