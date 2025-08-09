Açık 29.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.08.2025 09:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut ilçesindeki maden sahasına 15 metre yüksekliği ulaşan usulsüz dolgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 7 milyon 479 bin TL ceza uyguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ndeki ihbarları üzerine inceleme ve denetim başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası

15 metreye ulaşan usulsüz dolgu tespit edildi

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından yaklaşık 7 milyon 479 bin lira idari ceza uygulandı. Ayrıca alanın mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7,4 milyon lira çevre cezası


 

Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim Maden
OKUMA LİSTESİ