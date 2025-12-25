Puslu 6.6ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 25.12.2025 14:26

Bakan Ersoy: TÜYEK'in koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) 2025'te yazma eser alanındaki küresel liderliğini daha da güçlendirdiğini belirterek, "2025 boyunca 31 eser, 36 cilt yayımlandı, 42 yazma eser sergisi, 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendi. Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını, iz bıraktıklarını ifade etti. 

Asırlara yayılan ilim ve irfan mirasını koruyan TÜYEK'in 2025'te yazma eser alanındaki küresel liderliğini daha da güçlendirdiğini belirten Ersoy, bugün 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseri bünyesinde barındıran Kurumun, bu eşsiz mirası bilim dünyası ve toplumla buluşturmaya devam ettiğini aktardı.

"Dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürdü"

Bakan Ersoy, TÜYEK hakkında şu bilgileri paylaştı:

"472 bin 441 eserin dijital nüshası araştırmacıların erişimine açıldı. Dünyanın en büyük yazma eser platformlarından biri olan YEK Portal’ın kullanıcı sayısı yüzde 45 artışla 24 bine, eser görüntüleme sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

2025 boyunca 31 eser, 36 cilt yayımlandı, 42 yazma eser sergisi, 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendi. Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı. Ayrıca 29 ülkeden 200 uzmanın katıldığı 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, İstanbul’da gerçekleştirildi."

TÜYEK'in yazma eser alanında yalnızca koruyan değil; üreten, paylaşan ve dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz." dedi.

