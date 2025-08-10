Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bıraktığını anımsattı.

Cevdet Yılmaz, yıl dönümü mesajını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir. Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara."