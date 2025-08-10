Bakan Kurum Adıyaman'da evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, cuma günü çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

Evlerini teslim alan Meşen ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğünevine uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.