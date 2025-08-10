Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.08.2025 12:29

Bakan Kurum Adıyaman'da evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Meşen ailesinin evlerine konuk oldu.

Bakan Kurum Adıyaman'da evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, cuma günü çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

Evlerini teslim alan Meşen ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum Adıyaman'da evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğünevine uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.

ETİKETLER
Murat Kurum Adıyaman Deprem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizin güçlü siyaseti için dönüm noktası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Dünya lunaparklarına "Türk malı" imzası
13:39
Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı
13:14
2 ilde bugün denize girmek yasak
13:06
İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
12:32
Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizin güçlü siyaseti için dönüm noktası
12:20
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ