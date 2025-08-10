Açık 31.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 12:30

Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizin güçlü siyaseti için dönüm noktası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik: 10 Ağustos ülkemizin güçlü siyaseti için dönüm noktası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak büyük dönüşümlerin ve güçlü siyasetin yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası.

10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor."

Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl
Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl

 

ETİKETLER
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
