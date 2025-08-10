Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl

AK Parti'nin balkonundan 11 yıl önce Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı olarak verdi mesajlarını milyonlara. O anlar aynı zamanda bir ilk olarak yazıldı Türk siyasi tarihinin satırlarına.

10 Ağustos 2014'te yaklaşık 41 milyon seçmen devletin zirvesindeki ismi belirlemek için sandık başına gitti.

3 adaylı seçimin ilk turunda ipi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi. Türkiye, cumhurbaşkanlığı görevini 11 yıllık başbakanlığında nice sessiz devrime imza atan Erdoğan'a emanet etti.

2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi

Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Erdoğan'ın görev ve sorumlulukları daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda güçlü; daha itibarlı, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye için attı adımlarını. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde de terör örgütleriyle tavizsiz mücadele edildi.

Tarihi sorumluluk üstlenilerek Cumhur İttifakı olarak 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanıyken de önceden olduğu gibi savunma sanayiine özel önem verdi Erdoğan.

Yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Dünyada ses getiren yerli ve milli projelerle ülke savunması güçlenirken, Türkiye bu alanda da ihracatçı ülke konumuna geldi.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi Erdoğan'ın liderliğinde milletin sağlam iradesiyle bertaraf edildi.

Türkiye birçok ilke bu dönemde tanık oldu

Yerli elektrikli otomobil Togg'un yollara çıkışı, İlk Türk astronotun uzay görevi, Yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6 A'nın uzaya fırlatılışı. Bu ve benzeri birçok ilke yine bu dönemde tanık oldu Türkiye...

Ayasofya Camii aslına döndürüldü, 86 yıl sonra cemaatine kavuştu.

Geride kalan 11 yıla dev yatırımlar damgasını vurdu.

Şehir hastaneleri ile sağlık, modern havaalanları, köprüler, tüneller ve otoyollarla ulaşım, konforlu hale getirildi.

Mavi vatandaki haklara sonuna kadar sahip çıkılarak enerjide bağımsızlık ateşi yakıldı. Türkiye, 710 milyar metreküplük doğal gaz ile tarihinin en büyük keşfini Karadeniz'de yaptı. Gabar'da petrol rezervi bulundu. Nükleer güç için Mersin'de santral kuruldu.

Türkiye küresel güce dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde hem sahada hem masada önemli kazanımlar elde edildi.

Küresel bir güce dönüşen Türkiye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna geldi.