Gündem
TRT Haber 09.08.2025 18:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile olan görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin Devleti Mahmud Abbas Recep Tayyip Erdoğan
