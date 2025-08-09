Açık 30ºC Ankara
Gündem
AA 09.08.2025 19:12

Ömer Çelik: Aliyev ile Paşinyan'ın attıkları imzalar istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun barışı kalıcı hale getirip çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracağını ifade etti.

Ömer Çelik: Aliyev ile Paşinyan'ın attıkları imzalar istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

ETİKETLER
İlham Aliyev Nikol Paşinyan Ömer Çelik
OKUMA LİSTESİ