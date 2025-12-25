Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.12.2025 13:03

İletişim Başkanı Duran'dan "Regaib Kandili" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Regaib Kandili'nin duaların kabulüne, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diledi.

İletişim Başkanı Duran'dan "Regaib Kandili" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Regaib Kandili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Manevi iklimiyle gönülleri kuşatan mübarek üç ayların müjdecisi Leyle-i Regaib'e bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıkların belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu müstesna gecenin, dualarımızın kabulüne, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Yüce Rabbimizden, başta Gazze olmak üzere, zulüm ve acıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm mazlum coğrafyalara adalet, huzur ve özgürlük ihsan etmesini niyaz ediyorum. Leyle-i Regaib'imiz mübarek olsun."

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Regaib Kandili
Sıradaki Haber
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin soruşturma derinleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:04
California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi
14:04
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
14:00
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
13:58
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
13:52
Erkek grubunun rezervasyonunu reddeden işletmeye "ayrımcılık" cezası
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ