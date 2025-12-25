Puslu 6.7ºC Ankara
Gündem
AA 25.12.2025 13:39

Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle Başkanlık bünyesinde Kamu Yapay Zeka ve Dijital Devlet Genel Müdürlükleri kurulurken, kuruma şirket kurma yetkisi tanındı.

Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, "Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Dijital devlet" ibaresi eklendi

Kararnamede yapılan değişiklikle, Başkanlığın görev tanımına "dijital devlet" ibaresi eklendi. Yeni düzenlemeye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet alanında da mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlayacak.

Dijital devlet kurumsal mimarisini oluşturma görevi de verilen Başkanlık, kamu kurumlarının temin edeceği veya geliştireceği bilişim sistemlerinin ilke ve standartlarını belirleyecek.

Başkanlık ayrıca e-Devlet Kapısı ile dijital devlet ortak ürün ve sistemlerini geliştirip işletecek. Kamu kurumlarının bilişim projelerinde uygulayacağı yönetim ilkelerini saptayacak olan kurum, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş bildirecek.

Kamuda yapay zeka dönemi

Kararname ile kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik yetkiler de Siber Güvenlik Başkanlığında toplandı. Başkanlık, yapay zeka alanında ulusal politika ve stratejilerin hazırlanmasına katkı sağlayacak ve ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek.

Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi hedeflenen Başkanlık, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek ve uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriterlerini belirleyecek.

Ayrıca verinin oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçleri kapsayan "veri yönetişimi" standartları da Başkanlık tarafından oluşturulacak.

Öte yandan teşkilat yapısı güçlendirilen Başkanlık bünyesinde, "Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü" birimleri de ihdas edildi.

Yapılan değişiklikle Başkanlığa, Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içinde veya yurt dışında görev alanıyla ilgili şirket kurma yetkisi verildi. Başkanlık ayrıca yurt içinde sayısı 7'yi geçmemek üzere temsilcilik açabilecek ve yurt dışı teşkilatı kurabilecek.

Ayrıca, Kararname ile Siber Güvenlik Başkanlığı merkez teşkilatı için toplam 204 kadro düzenlendi. Ekli listeye göre ihdas edilen kadrolar arasında 1 başkan, 3 başkan yardımcısı, 6 genel müdür, 22 daire başkanı ve 15 avukatın yanı sıra çok sayıda mühendis, uzman ve teknik personel yer aldı.

