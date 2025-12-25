Puslu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2025 12:53

İzmir'de sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 tutuklama

İzmir'de ekim-aralık arasında sahte ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 104 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki üretimi ile ticaretini önlemeye yönelik ekim, kasım ve aralık aylarında 16 ilçede belirlenen 86 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 10,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 457 şişe sahte ve kaçak içki ile içki imalatında kullanılan 1491 malzeme ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki üretimi ile satışını yaptığı iddiasıyla 104 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, ekipler bu tarihler arasında kentte çok sayıda eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

ETİKETLER
İzmir Kaçak İçki Sahte Alkol
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:04
California'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi
14:04
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
14:00
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de İHA'yla düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti
13:58
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
13:52
Erkek grubunun rezervasyonunu reddeden işletmeye "ayrımcılık" cezası
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
Türk ve dünya mutfağı mini mutfakta tek lokmalık lezzetlerde
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ