Gündem
TRT Haber 10.08.2025 10:58

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara’da müsilajla mücadeleye katkı sağlayan deniz çayırları ve pina midyeleriyle ilgili sosyal medya hesabından görüntü paylaştı. Bakan Kurum, projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz” mesajını verdi.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik yeni projeleri hayata geçiriyor.

Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve 1 metrekare alanda fotosentez yoluyla 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip olan deniz çayırları ile saatte 6 litre deniz suyunu filtreleyerek temizleyebilen nesli tehlike altındaki pina midyelerini koruma altına aldı.

 

Markalanan pina midyelerine bakanlık takibi

Bakanlık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan MAR-ÇAYIR ve MAR-PİNA projelerinin devamı olarak bu yıl ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ izleme projelerini başlattı.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

ÇAYIR-İZ Projesi kapsamında; 8 istasyonda yürütülecek bilimsel izleme faaliyetleri ile deniz çayırlarının ekolojik durumu düzenli olarak değerlendirilecek.

Pinaların 7 istasyonda popülasyonları izlenecek

PİNA-İZ Projesi kapsamında ise dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun
Marmara Denizi'nde olduğu belirlenen pina midyeleri yakın takibe alındı.

Erdek Körfezi’nde yeni pina birey katılımının yoğun olduğu alanı, deniz çayırlarıyla kaplı bir habitatı ve kumlu bir habitatı kapsayan toplam 200 metrekarelik alanda yaşayan tüm pinalar markalandı.

Her ay büyüme durumları, larva bolluğu, yeni birey katılımı ve sağlık durumları izlenecek. Yine proje kapsamında Marmara Denizi’nin tamamını temsil edecek şekilde seçilmiş 7 istasyonda pina popülasyonunun sağlık durumu, ölüm oranları ve yeni birey katılımı ile çevresel değerlerdeki iyileşme potansiyeli takip edilecek.

Bakan Kurum: Müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından pina midyeleri ve deniz çayırlarıyla ilgili görüntülü paylaşım yaparak, “Pina ve deniz çayırları Marmara'ya nefes oluyor. Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizliyor. Deniz çayırları ise 1 metrekare alanda 20 litreye kadar oksijen üretiyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerimizle yakın takibe aldığımız bu canlıların popülasyonunu artırıp, müsilajla mücadeleye biyolojik katkı sağlıyoruz” mesajını verdi.

Marmara’nın ekosistemi iyileştirecekler

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan da bu projelerin müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’na destek olacağını, Marmara’nın ekosisteminin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor

Uçan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak adına yürütülen bilimsel çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edileceğinin altını çizdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz Kirliliği Marmara Denizi Murat Kurum Müsilaj
