44 ilde siber operasyonu: 99 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 44 ilde son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 214 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 99'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

"Dolandırıcıların Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."