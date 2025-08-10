Açık 24.5ºC Ankara
Gündem
DHA 10.08.2025 06:41

Eski bakan Halil Şıvgın yaşamını yitirdi

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski bakan Halil Şıvgın yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da özel bir hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şıvgın, pazartesi günü TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.

Halil Şıvgın kimdir?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı. Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. 

