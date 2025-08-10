Açık 30.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 10:50

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Sabah saatlerinde Epözdemir'in iş yerinde ve ikametgahında arama yapıldı.

Avukat Epözdemir arama işlemlerinin ardından "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

