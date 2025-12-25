Puslu 5.4ºC Ankara
AA 25.12.2025 18:41

İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretini önlemek amacıyla Konak ilçesi Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesi Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 iş yeri ile 4 depoda yapılan aramalarda, 3 bin 360 litre etil alkol, alkollü içki yapımında kullanılan 50 aroma kiti, kapak vakumlama makinesi ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Etil Alkol İzmir
