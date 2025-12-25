Puslu 5.4ºC Ankara
Gündem
AA 25.12.2025 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Liderler Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Burhan ile Erdoğan arasında baş başa yapılan görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçildi.

Basına kapalı gerçekleşen çalışma yemeğine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Sudan’da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Sudan
