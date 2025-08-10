Açık 32.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 14:06

Burhanettin Duran: 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bu tarihî gün, millî iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti" dedi.

11 yıl önce Cumhurbaşkanı ilk kez halk tarafından seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, demokrasi tarihinin dönüm noktasının yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

 

"10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Milletimizin sarsılmaz iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanımız oldu." diyen İletişim Başkanı Duran,  "Bu tarihî gün, millî iradenin sandıkta tecellisinin en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. O gün, milletimiz kendi geleceğini doğrudan belirleme gücünü, önemli bir demokrasi mesajı olarak tüm dünyaya ilan etti." açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz"

Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi:

"Bu tarihî dönüm noktası, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da temellerini attı. Bugün, o güçlü iradenin açtığı yolda; savunma sanayiinden diplomasideki etkin rolümüze, insani yardım misyonlarımızdan teknoloji hamlelerimize kadar uzanan büyük bir yükseliş yaşanıyor.

Ömrünü milletimize adayan, milyonların duasını alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü bir Türkiye yolunda çalışmayı sürdüreceğiz."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
