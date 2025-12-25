Puslu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 25.12.2025 16:38

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı

İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 2 katlı bir evi yıktı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 katlı evi yıktı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdır beldesine iş makineleriyle baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin belde sakinlerinden Filistinli Abdullah Salih Abdusselam Salah'a ait 2 katlı evi yıktığı, İsrail'in yıkım öncesinde bölgeyi giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yata bölgesinde de İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail askerlerinin arama yaptığı evlere zarar verdiği ve Filistinlilere ait 3 araca el koyduğu aktarıldı.

El Halil kentine bağlı Ramadin beldesine de baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait tarım arazilerine iş makineleriyle girerek zarar verdi.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını da engellediği ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Batı Şeria İsrail
