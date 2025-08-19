Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2025 11:20

Çelik'ten Özel'e tepki: Söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çelik'ten Özel'e tepki: Söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na dönük sözlerinin artık siyaset alanının konusu olmaktan çıktığını, hezeyandan başka bir şey olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman yüksek bir destekle takdir edenin millet olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir. Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır. 'Siyasi acziyet' Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. 'Siyasi kapkaççılık' yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir. Özgür Özel, eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir."

ETİKETLER
Ömer Çelik Özgür Özel CHP Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Çerçioğlu'ndan Özel'e suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Spotify Türkiye ofisi 2026'da İstanbul'da açılacak
12:55
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı
12:46
Tekirdağ’da gölette oksijen azaldı, balıklar telef oldu
12:51
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'e düştü
12:44
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
12:24
Petrol ve doğal gazda yerli üretim hız kesmeden sürüyor
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
Mardin ve Batman'da sıcak havada "dam palas" keyfi
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ