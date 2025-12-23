Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.12.2025 11:23

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda yer alan bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ayrıca savaş uçaklarıyla Deyr el-Belah'ta kontrolü altındaki bölgede yer alan boşaltılmış bir binayı da hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi pazartesi günü başlayacak
11:38
Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak "Erzincan" oldu
11:33
İzmir'de iki ilçede 24 saat su kesintisi
11:20
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı
11:13
Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıdı
11:16
Dünya genelinde 2025'teki arkeolojik bulgular, insanlık tarihine ve mirasına ışık tuttu
Dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri: Likya yolu
Dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri: Likya yolu
FOTO FOKUS
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ