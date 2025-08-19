Açık 19.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.08.2025 05:30

Araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu hale geldi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde önemli düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu hale geldi
[Fotoğraf: Getty]

Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, yönetmelik kapsamında bulunan araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Uygulama takvimi

Yeni düzenlemeye göre, uygulamanın takvimi şöyle belirlendi:

2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.

Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak. 

Otomotiv Resmi Gazete Trafik
