Gündem
TRT Haber 19.08.2025 09:42

Çerçioğlu'ndan Özel'e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın mitinginde kendisine yönelik sözlerinin hakaret içerdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu'ndan Özel'e suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik sözleri yargıya taşındı.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çerçioğlu, Özel’in dün akşamki Aydın mitinginde kendisi hakkında yaptığı konuşmanın ardından avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Çerçioğlu, Suç duyurusuna gerekçe olarak “Özgür Özel bana ve namusuma laf etti” dedi.
Ayrıca mitingde kendisine tepki göstermeleri için çevre illerden insanların taşındığını belirtti.

Özlem Çerçioğlu daha önce de imar ve rant baskısına boyun eğmediği için kendisi ve ailesine yönelik ağır bir iftira kampanyası başlatıldığını ifade etmiş, Özel için “Bana iftira attı” ifadelerini kullanmıştı.

