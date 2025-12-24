Türkiye'de en çok AR-GE harcaması yapan üniversiteler belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" yayımlandı.

Rağordan derlenen bilgilere göre, 2024 mali ve takvim yılının verileriyle hazırlanan rapor, "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik", "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 ana kategori etrafında şekillendirildi.

Değerlendirme sistemine, dünya ölçeğinde araştırma ekosisteminin güncel gündemleri doğrultusunda "erişilebilirlik", "sürdürülebilirlik", "kapsayıcılık" ve "bilim iletişimi" ilkelerini önceleyen yeni göstergeler de dahil edildi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitimden araştırmaya, uluslararasılaşmadan sürdürülebilirliğe ve toplumsal katkıya uzanan çok boyutlu performanslarını veri temelli yaklaşımla değerlendiren rapor, bulguları şeffaf biçimde ortaya koyan kapsamlı belge niteliği taşıyor.

192 üniversite AR-GE çalışmalarına harcama yaptı

Bu doğrultuda raporda, üniversitelerin bütçelerinin, Türkiye'nin kalkınmasında önemli role sahip AR-GE faaliyetlerine yönelik harcama oranlarına da yer verildi.

Geçen yıl Türkiye'deki 208 üniversitenin 192'si AR-GE çalışmalarına harcama yaptı. Bu üniversitelerin 123'ünü devlet, 69'unu vakıf üniversiteleri oluşturdu.

Üniversitelerin toplam bütçeleri içinde AR-GE'ye ayrılan pay, ortalama yüzde 3,01 oldu. Bütçesinden en az yüzde 5 oranında AR-GE harcaması yapan üniversite sayısı ise 23 olarak gerçekleşti.

İlk sırada Gazi Üniversitesi bulunuyor

Raporda, bütçesini AR-GE faaliyetlerine en fazla ayıran ilk 20 üniversitenin harcama oranları sıralandı.

Geçen yıl itibarıyla AR-GE'ye ayrılan bütçe oranında Gazi Üniversitesi yüzde 68,61 ile başı çekti. Bu üniversiteyi, yüzde 35,67 ile Sabancı Üniversitesi, yüzde 21,67 ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takip etti.

Listede yüzde 19,18 ile Selçuk Üniversitesi dördüncü, yüzde 18,80 ile İstanbul Rumeli Üniversitesi beşinci, yüzde 17,50 ile Yozgat Bozok Üniversitesi altıncı, yüzde 11,86 ile Abdullah Gül Üniversitesi yedinci, yüzde 10,68 ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi sekizinci, yüzde 9,53 ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dokuzuncu, yüzde 9,34 ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi onuncu sırada yer aldı.

Bunları sırasıyla Koç, Lokman Hekim, Piri Reis, Eskişehir Osmangazi, Özyeğin, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Karadeniz Teknik ile İstanbul Teknik üniversiteleri takip etti.