Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.08.2025 07:39

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NEXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

 

Operasyonu başarılı bir şekilde yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:09
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti
07:21
Yapay zeka: Savaş ve seçimlerin yeni nesil silahı
07:01
Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'a gidiyor
06:58
Kırık kabuğu onarılan kaplumbağa doğaya salındı
06:11
Emtia piyasasındaki sert dalgalar endişeye neden oluyor
06:02
Keskin Belediye Başkanı Cönger trafik kazasında yaralandı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
Türkmen Karahöyük kazısında buluntular heyecan uyandırdı
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ