İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NEXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 98 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

❌ 207 Kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ile

❌98 Kg Kimyasal Madde ele geçirdik❗️



⚠️Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.



— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 19, 2025

Operasyonu başarılı bir şekilde yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.