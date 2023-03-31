AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetlediklerini kaydetti.

İyi Parti'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısında olduklarını, hiçbir provokasyon ve saldırının amacına ulaşamayacağını belirtti.

"Yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz"

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesinin önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Buna karşın sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırının faillerinin ortaya çıkacağını vurgulayan Çelik, özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınmasının önemli olduğunu, en güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracaklarını söyledi.

"Provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır"

Bunun kadar önemli olanın ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Çelik, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yakışıksız bir dil kullanarak bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yaptığını ifade etti.

"14 Mayıs’ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz"

Akşener'in şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmesi gerektiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz. Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez.

14 Mayıs’ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir." dedi.