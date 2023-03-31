14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki Türkler de sandığa gidecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere ülkelerin her biri için belirlenen tarih ve noktalarda oy kullanılabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan tarihinde başlayıp 14 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00’de sona erecek.

AK Parti Yurt dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatih Toprak, Viyana’da Avusturya’daki Türk medya temsilcileri ile bir araya gelerek oy kullanma işlemleri hakkında bilgiler verdi.

Toprak, TRT’ye yapmış olduğu açıklamada "Vatandaşlarımız 2 Nisan’a kadar Başkonsolosluklarımızda adres beyanı ile ilgili işlemlerini yapabilecekler. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sandığa yoğun bir şekilde katılımını bekliyoruz. Türkiye’nin geleceğinde onların da söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yurt dışında 5 bin sandık kurulacak

Toprak, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinde beş bin’e yakın sandığın kurulacağını, Ak Parti olarak görevlerini belirlediklerini ve görev alacak vatandaşlara eğitim verdiklerini söyledi. "Dünyanın her yerinde Ak Parti olarak varız. Amerika’dan Avusturalya’ya, Japonya’dan Kanada’ya. Vatandaşımızın sandığa gitmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz" diyen Toprak, Avrupa’da da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’deki yatırımları görüyor"

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye önemli bir teveccühünün olduğunu söyleyen Toprak, "Ülkemizin gelişimini yurt dışındaki vatandaşlarımız çok iyi görüyor. Yüz yılda yapılamayanların yirmi yılda nasıl yapıldığını görüyorlar. Yurt dışı oylarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ak Parti’ye yoğun bir destek bekliyoruz" dedi.